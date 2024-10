Nach einer Staffel voller Drama: Neue Runde Sturm der Liebe: Eine Hochzeit und ein neues Traumpaar

1 Traumhochzeit, Staffelstart und zwei Neuzugänge: Katharina Scheuba und Elias Reichert (l.) sind das Traumpaar der neuen "Sturm der Liebe"-Staffel, Soluna-Delta Kokol und Robin Schick verabschieden sich als Traumpaar. Foto: ARD/Christof Arnold/Montage

Es bleibt stürmisch in der Liebe: In der ARD-Serie "Sturm der Liebe" steht bald mit der großen Traumhochzeit von Ana und Philipp ein besonderer Abschied ins Haus. Das neue Traumpaar Maxi und Henry steht schon in den Startlöchern für eine neue Staffel.











Link kopiert



Die kommenden Monate bringen spannende Veränderungen für alle Fans von "Sturm der Liebe" mit sich: Wie Das Erste am Montag (7. Oktober) mit einer Pressemeldung bekanntgegeben hat, steht im November zum einen die Traumhochzeit von Ana Alves (gespielt von Soluna-Delta Kokol, 26) und Philipp Brandes (gespielt von Robin Schick, 30) nach einer Staffel voller Herzschmerz, Dramen und Chaos bevor. Zum anderen startet mit den Darstellern Katharina Scheuba (30) und Elias Reichert (32) das neue Traumpaar Maxi Neubach und Henry Sydow in eine weitere Staffel der beliebten ARD-Serie am Fürstenhof.