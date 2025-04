Entwarnung nach dem Schreck: Königin Sonja (87) wurde nach einer Nacht im Krankenhaus am Dienstag schon wieder entlassen. Sie ist jedoch bis Ende der Woche krankgeschrieben.

"Situation normalisiert"

Königin Sonja war am Ostermontag mit Atembeschwerden aus dem Osterurlaub ins Rikshospitalet in Oslo geflogen worden, wo sie laut norwegischer Medienberichte gegen 23:00 Uhr ankam. Bereits am nächsten Vormittag konnte sie die Klinik wieder verlassen. "Untersuchungen zeigen, dass sich die Situation normalisiert hat", heißt es in einer Mitteilung, die das Königshaus am Mittag veröffentlichte. Die Königsfamilie und die Untertanen dürfen sich also nach dem Oster-Schreck über eine Entwarnung freuen. Doch der Palast teilt auch mit: "Die Königin ist für den Rest der Woche krankgeschrieben."

Lesen Sie auch

Damit fällt die Ehefrau von König Harald V. (88) und Mutter von Thronfolger Haakon (51) für zwei am Donnerstag geplante Termine aus. Da standen eigentlich ein Besuch der Sofienberg-Kirche in Oslo sowie am Abend die Eröffnung einer Ausstellung im Nationalmuseum an.

Die 87-Jährige soll mit einem Auto der königlichen Familie von der Klinik nach Hause gebracht worden sein. Zuvor hatte sie noch Besuch von ihrer Tochter Prinzessin Märtha Louise (53) erhalten, die vor dem Eingang des Krankenhauses fotografiert wurde. Kronprinz Haakon befindet sich derweil wie geplant auf einer Reise nach Polen.

Königin Sonja war am Montagabend wegen Atemnot aus dem Osterurlaub ins Krankenhaus geflogen worden. Die offizielle Skihütte der Königsfamilie in Sikkilsdalen befindet sich rund 300 Kilometer nördlich von Oslo. Über die Ostertage sollen auch Prinzessin Märtha Louise und ihr Mann Durek Verrett (50) dort gewesen sein. Allerdings sei das Paar bereits wieder abgereist, als die 87-Jährige die Beschwerden bekam.

Die Königin erhielt wie ihr Mann einen Herzschrittmacher

Bereits im Januar erhielt die Königin einen Herzschrittmacher, nachdem sie während eines Skiurlaubs plötzlich Herzflimmern bekommen hatte. König Harald V. kämpft ebenfalls seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen. Ihm wurde ebenfalls ein Herzschrittmacher eingesetzt, zudem machten ihm immer wieder Infektionen und Knieschmerzen zu schaffen. Anfang 2024 betonte er dennoch, dass er nicht abdanken will. Schließlich habe er einen lebenslangen Eid geschworen.