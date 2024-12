Nach einem Jahr Diskussion: Knappe Mehrheit für höhere Gewerbesteuer in Ludwigsburg

Knappe Mehrheit für höhere Gewerbesteuer in Ludwigsburg

1 Vergangenes Jahr gescheitert, dieses Mal erfolgreich: Die Stadtverwaltung hat ihren Plan von einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 Punkten durchgesetzt. Foto: Simon Granville

Es ist eines der umstrittensten Themen der Ludwigsburger Stadtpolitik – und wieder war es denkbar knapp. Wie bei der Entscheidung im vergangenen Jahr, waren auch diesmal die Stimmen der Freien Wähler entscheidend.











Vor einigen Wochen hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) eine warnende E-Mail an die Ludwigsburger Gemeinderatsfraktionen verschickt: die Gewerbesteuer dürfe in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht erhöht werden. Gebracht hat die Mail jedoch nichts. Denn trotz der Gegenwehr der Wirtschaft stimmte am Dienstagabend eine knappe Mehrheit des Ludwigsburger Gemeinderats für eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 385 auf 400 Prozentpunkte. Der Weg zu diesem Beschluss war steinig, und die Freien Wähler gleich zweimal entscheidend verwickelt.