Können sich die Fans von Jennifer Lawrence bald schon über neue Filme mit ihr freuen? Ihre Schauspielpause scheint jedenfalls beendet zu sein.

Juckt es Jennifer Lawrence (28) schon wieder in den Schauspielfingern? Der Star hatte im Herbst 2017 eigentlich angegeben, eine Auszeit von zwei Jahren nehmen zu wollen. So ganz hat sie die angepeilten 24 Monate aber nicht durchgestanden, denn inzwischen hat sie laut der US-Seite "Variety" ein neues Projekt in Angriff genommen.

Dabei handele es sich um einen Mystery-Film, der seiner Bezeichnung alle Ehre macht - denn bislang ist offenbar noch fast nichts über den Streifen bekannt. Einzig, dass die US-amerikanische Theaterregisseurin Lila Neugebauer den Film für das Studio A24 auf die Leinwand bannen wird und das Drehbuch von Elizabeth Sanders stammt, ist laut des Berichts bereits verkündet worden. Name und Handlung sind dagegen noch ein Geheimnis.

Der bislang letzte Film, in dem Lawrence mitwirkte, war der Agententhriller "Red Sparrow", der in Deutschland am 1. März 2018 ins Kino kam. Ein halbes Jahr zuvor hatte die Oscar-Preisträgerin im Interview in der TV-Show "Today" verkündet, für die nächsten zwei Jahre keine neuen Projekte im Terminkalender zu haben. Eineinhalb Jahre scheinen es letztendlich geworden zu sein.