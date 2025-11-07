Nach Einbruch: Louvre kündigt Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit an

1 Der Louvre reagiert mit Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit auf den spektakulären Einbruch im Oktober. (Archivbild) Foto: Emma Da Silva/AP/dpa

Mehr Kameras, neue Blockaden und ein Sicherheitskoordinator: Der Louvre zieht Konsequenzen aus dem spektakulären Einbruch im Oktober. Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.











Paris - Nach dem millionenschweren Diebstahl im Pariser Louvre hat das Museum Sofortmaßnahmen für mehr Sicherheit angekündigt. An sensiblen Orten im öffentlichen Raum in unmittelbarer Nähe des Louvre sollen bereits in den nächsten Wochen Schutzvorrichtungen installiert werden, wie das Museum mitteilte. Außerdem sollen im Umfeld zusätzliche Überwachungskameras montiert und an den Zugängen zum Museum Blockaden gegen Autos errichtet werden. Überwachungsrundgänge der Polizei am Museum sollen intensiviert und eine verstärkte Polizeipräsenz am Museum geprüft werden.