Das Landgericht Düsseldorf hat am Montag die Schadensersatzklage von Verona Pooth gegen ihren Versicherungsmakler abgewiesen. Die Moderatorin hatte weitere 675.000 Euro gefordert, weil sie sich nach einem Einbruch in ihre Villa an Heiligabend 2021 unterversichert sah.
Verona Pooth (58) hat eine juristische Niederlage erlitten. Das Landgericht Düsseldorf wies am Montag die Schadensersatzklage der Moderatorin und Unternehmerin gegen ihren Versicherungsmakler ab. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Urteil der Spezialkammer 9 A für Versicherungen (Aktenzeichen: 9a O 382/24). Der TV-Star hatte 675.000 Euro zusätzlichen Schadensersatz gefordert.