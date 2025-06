Nach Eierwürfen und Messerattacke: Regenbogenfamilie soll 11 000 Euro Strafe zahlen

1 Michaela Reuter hat der Strafbefehl gegen sie und ihre Frau mehr als überrascht. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Im Juni 2024 attackieren Jugendliche eine Familie, einer verletzt die Ehefrau mit einem Messer. Das Ehepaar soll nun dafür bestraft werden, dass es sich zur Wehr gesetzt hat.











Als sich Michaela Reuter im August letzten Jahres für ein Foto auf die Regenbogenbank vor der katholischen St. Peter-Kirche in Bad Waldsee setzte, dachte sie eigentlich, alles würde vielleicht doch noch gut werden. Sie und ihre Frau hatten Anzeige erstattet gegen die jugendlichen Angreifer, die am 29. Juni das Haus der Familie mit Eiern beworfen hatten. Und auch gegen den Angreifer, der im weiteren Laufe des Abends einen Motorradhelm tragend aufgetaucht war und Michaela Reuters Ehefrau, als sie ihn vom Grundstück verdrängen wollte, mit einem Survivalmesser an der Stirn verletzte. Schon die Tage vorher war es immer wieder zu Klingelstreichen, Eierwürfen und Beleidigungen wie „Schwuchtel“ an der Haustür gekommen. Unsere Zeitung berichtete damals.