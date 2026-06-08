Nach Ehe-Aus: Thomas Müller zeigt sich gut gelaunt in München

Nach der Nachricht von seinem Ehe-Aus stürzt sich Thomas Müller in die Arbeit: An diesem Montag zeigte sich der Fußballstar bei einem Markenlaunch-Event in München. Schon bald wird er zudem als WM-Experte im Einsatz sein.
Vor wenigen Tagen ließen Ex-Bayern-Profi Thomas Müller (36) und seine langjährige Ehefrau Lisa Müller (36) über ihren Anwalt mitteilen, dass sie sich "vor einiger Zeit getrennt" haben. Weiter äußern möchten sich die beiden zu ihrem Ehe-Aus nicht. Müller richtet den Blick derweil offenbar auf seine beruflichen Aufgaben.