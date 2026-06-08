Nach Ehe-Aus: Thomas Müller zeigt sich gut gelaunt in München

Nach der Nachricht von seinem Ehe-Aus stürzt sich Thomas Müller in die Arbeit: An diesem Montag zeigte sich der Fußballstar bei einem Markenlaunch-Event in München. Schon bald wird er zudem als WM-Experte im Einsatz sein.

Vor wenigen Tagen ließen Ex-Bayern-Profi Thomas Müller (36) und seine langjährige Ehefrau Lisa Müller (36) über ihren Anwalt mitteilen, dass sie sich "vor einiger Zeit getrennt" haben. Weiter äußern möchten sich die beiden zu ihrem Ehe-Aus nicht. Müller richtet den Blick derweil offenbar auf seine beruflichen Aufgaben.

Am Montag stellte er als Markenbotschafter das Nahrungsergänzungsmittel superum in München vor. Auf Bildern des Events zeigt sich Müller wie gewohnt gut gelaunt und strahlte in die Kamera. Der Auftritt wurde als Müllers letzter öffentlicher Auftritt hierzulande angekündigt, bevor er zur WM in die USA reist.

Für die WM im Einsatz

Auf den Weltmeister von 2014, der für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS spielt, wartet dort der nächste Job. Müller gehört zum Staraufgebot von MagentaTV, das die WM ab 11. Juni begleiten wird. Neben Müller werden unter anderem Robert Andrich und Jonas Hofmann als Fußballprofis im Expertenteam sein.

Außerdem hat der Sender mit Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Micky Beisenherz und Fan-Experte Tom Kaulitz weitere große Namen bei seiner WM-Berichterstattung zu bieten. Moderiert wird von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. MagentaTV überträgt als einzige Plattform alle 104 Spiele des Turniers, 44 davon exklusiv.

Müller war für den Sender in Sachen WM bereits in den vergangenen Wochen im Einsatz. Unter anderem war er in einem launigen Promo-Clip auf Instagram für Helene Fischers Single "Heute Nacht" zu sehen, die zur Begleitmusik der Berichterstattung von MagentaTV wird.