Nach Ehe-Aus: Caroline Beil verrät Trennungsgrund

Caroline Beil hat in einem neuen Interview ehrlich über das Ende ihrer Ehe gesprochen. Seit 2018 war sie mit dem Zahnarzt Philipp Sattler verheiratet. Jetzt verriet Beil, warum die Verbindung in die Brüche ging.

Vor rund einem Monat bestätigte die beliebte Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil (57) das Ende ihrer Ehe. Ihren 16 Jahre jüngeren Ehemann, den Zahnarzt Philipp Sattler, hatte Beil im Jahr 2014 auf einem Charity-Golf-Turnier in Brandenburg kennengelernt. Oftmals zeigten sich die Eheleute - 2018 gaben sie sich auf einem schottischen Schloss das Jawort - gemeinsam auf den roten Teppichen des Landes. Was letztlich zum Scheitern ihrer Beziehung und Ehe geführt hat, verriet Beil jetzt im TV-Magazin "GALA", wie RTL berichtet.

Caroline Beil: "Es ist für alle ganz schön stressig gewesen"

Beil, die mit ihren zwei Kindern in Berlin wohnt, und Sattler, der beruflich im Ruhrgebiet tätig ist, führten über neun Jahre lang eine Fernbeziehung. Auf die Frage von "GALA"-Moderatorin Annika Lau (45), ob genau das letztlich der Beziehung das Genick gebrochen habe, antwortet die Moderatorin: "Ich glaube schon, weil der Wunsch war ja immer da, dass Philipp die Praxis in Berlin irgendwann eröffnet und das stellt sich nicht so leicht dar."

So habe ihr Ehemann "die ganze Zeit hin und her pendeln" müssen. Und irgendwann, so Beil, wäre es "so, dass sich so eine Beziehung auch aufgrund dieser Tatsache irgendwann echt abnutzt". Die räumliche Trennung sei "für alle ganz schön stressig gewesen", nicht zuletzt, weil die 57-Jährige dadurch zur alleinerziehenden Mutter zweier Kinder geworden sei. "Und das kennen wahrscheinlich viele, dann fängt man an, sich zu streiten, das reibt sich ab", führt Beil in ihrem ehrlichen Interview weiter aus. Am Ende dieses langen Prozesses habe "dann die Trennung" gestanden.

Beil hat aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Pete Dwojak (42) einen Sohn. David Maria kam 2009 auf die Welt. 2017, ein Jahr vor der Hochzeit mit Sattler, kam dann die gemeinsame Tochter Ava zur Welt. Die Moderatorin hatte damals mit ihrer späten Schwangerschaft für reichlich Wirbel und ein gewaltiges Medienecho gesorgt. Denn sie war zum Zeitpunkt der Geburt 50 Jahre alt.