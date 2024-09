"Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang": Kurz nach der eingereichten Scheidung hält das ehemalige Rapper-Paar Cardi B und Offset seine zweite Tochter in den Armen.

Rund sechs Wochen nach ihrer offiziellen Trennung begrüßen Rapperin Cardi B (31) und ihr Noch-Ehemann Offset (32) ihr drittes gemeinsames Kind. Mit den Worten "Das hübscheste kleine Ding" und einem Mama-Kind-Foto verkündete die 31-Jährige am 12. September die Geburt ihrer zweiten Tochter via Instagram.

In einem farbenfrohen Morgenmantel posierte die Musikerin im Krankenhausbett mit dem Neugeborenen im Arm. Hier gab sie auch das Geburtsdatum preis: Bereits am 7. September ist das kleine Mädchen auf die Welt gekommen. Dazu hat die gebürtige New Yorkerin eine Bilderreihe ins Netz gestellt, wie die zwei Geschwister das Baby kennenlernen, wie sie ihr drittes Kind stillt und auch eine Aufnahme von Papa Offset während des ersten Bondings.

Gemeinsames Babyglück trotz Scheidung

Vom Vater des Kindes hat sich Cardi B nach rund sieben Ehejahren und diversen Beziehungspausen im Juli getrennt. Mit dem Rapper hat sie bereits Sohn Wave (3) und Tochter Kulture (6), die den kleinen Familienzuwachs auf einem der Fotos halten durfte.

Einen Tag nachdem die Künstlerin die Scheidung eingereicht hatte, enthüllte sie vor wenigen Wochen auf ihrem Instagram-Kanal ihren Babybauch. "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit mit dir geteilt habe, du hast mir mehr Liebe gegeben, mehr Leben und vor allem meine Kraft erneuert!", widmete sie zu einem Foto in einem roten Seidenkleid mit passendem Fellmantel ihrer ungeborenen Tochter ein paar Zeilen. "Du hast mich daran erinnert, dass ich alles haben kann! Du hast mich daran erinnert, dass ich mich nie zwischen Leben, Liebe und meiner Leidenschaft entscheiden muss! Ich liebe dich so sehr und kann es kaum erwarten, dass du miterlebst, wozu du mir verholfen hast, wozu du mich gepusht hast!"