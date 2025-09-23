Nach Drohnen in Kopenhagen: Rutte telefoniert mit Dänemarks Ministerpräsidentin

Welchen Hintergrund hat der Drohnenalarm am Flughafen in Kopenhagen? In der Nato will man vorerst nicht spekulieren.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat zum Drohnenalarm am Kopenhagener Flughafen mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen telefoniert. Die Dänen seien derzeit dabei herauszufinden, was genau passiert sei und was der Hintergrund sei, sagte Rutte. Ob es eine Verbindung zu den jüngsten Luftraumverletzungen in Polen, Estland und Rumänien durch Russland gebe, könne noch nicht gesagt werden. Klar sei aber, dass die Nato helfen werde, wo immer es möglich sei.