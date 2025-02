Nach Drogenbeichte: Prinz Harrys US-Visum könnte offengelegt werden

1 Hat Prinz Harry bei seiner Einreise in die USA falsche Angaben gemacht? Foto: action press / ddp images / Lev Radin/Pacific Press

Ein US-Bundesrichter will die Visa-Unterlagen von Prinz Harry höchstwahrscheinlich öffentlich machen. Dies könnte zeigen, ob der Royal bei seiner Einreise in die USA falsche Angaben zu seinem Drogenkonsum gemacht hat.











Die Einwanderungsakten von Prinz Harry (40) könnten bald öffentlich werden. Der zuständige Richter Carl J. Nichols gab am Mittwoch bei einer Anhörung in Washington bekannt, dass er "wahrscheinlich" die Freigabe der Dokumente anordnen werde. Dies könnte enthüllen, ob der Herzog von Sussex wahrheitsgemäße Angaben zu seinem früheren Drogenkonsum machte, als er in die USA einreiste.