Nach drei Jahren im Adelaide Cottage: Prinz William und Prinzessin Kate ziehen mit ihrer Familie um

Prinz William und Prinzessin Kate ziehen um. Das britische Thronfolgerpaar und seine Kinder wollen nach drei schwierigen Jahren offenbar einen Neuanfang wagen. Das ist über ihr neues Zuhause bereits bekannt.
Nach drei Jahren im Adelaide Cottage brechen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ihre Zelte ab und ziehen in ein neues Zuhause. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, soll das Paar gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) in die acht Schlafzimmer umfassende Forest Lodge im Windsor Great Park ziehen. Demnach planen die beiden, dort auch nach Williams Thronbesteigung zu bleiben.