Nach drei Jahren Beziehung: Cher und Alexander Edwards sollen Hochzeit planen

Cher könnte bald zum dritten Mal heiraten. Wie ein Insider verrät, plant die Sängerin angeblich, ihrem 40 Jahre jüngeren Freund Alexander Edwards das Jawort zu geben.
Cher (79) scheint bereit für den nächsten großen Schritt. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" unter Berufung auf "The Mirror" und eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin berichtet, planen sie und ihr Freund Alexander "AE" Edwards (39) angeblich zu heiraten. Die Trauung ist offenbar rund um Chers 80. Geburtstag am 20. Mai geplant.