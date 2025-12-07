Nach drei Jahren Beziehung: Cher und Alexander Edwards sollen Hochzeit planen

Cher könnte bald zum dritten Mal heiraten. Wie ein Insider verrät, plant die Sängerin angeblich, ihrem 40 Jahre jüngeren Freund Alexander Edwards das Jawort zu geben.

Cher (79) scheint bereit für den nächsten großen Schritt. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" unter Berufung auf "The Mirror" und eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin berichtet, planen sie und ihr Freund Alexander "AE" Edwards (39) angeblich zu heiraten. Die Trauung ist offenbar rund um Chers 80. Geburtstag am 20. Mai geplant.

"Sie hat sich in den Kopf gesetzt, mit ihm um die Zeit ihres großen Geburtstags im Mai vor den Altar zu treten", zitiert das Boulevardblatt den Insider. Demnach betrachte Cher diesen Meilenstein als den perfekten Moment, um ihre Beziehung zu besiegeln. Dass zwischen ihr und dem Musikproduzenten 40 Jahre Altersunterschied liegen? "Das interessiert Cher überhaupt nicht", heißt es weiter.

Drei Jahre Liebe trotz Kritik

Das Paar ist seit rund drei Jahren zusammen und zeigt sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Edwards lebt mit der Pop-Ikone in ihrer mehr als 1.200 Quadratmeter großen Villa im italienischen Renaissance-Stil in Malibu, Kalifornien.

In einem Interview mit Moderatorin Gayle King in der US-Sendung "CBS Mornings" sprach Cher kürzlich offen über ihre Gefühle. "Man wird älter, aber der Geist bleibt jung. Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn wunderschön und er ist wirklich talentiert", schwärmte sie. Auf die Frage nach der Kritik am Altersunterschied reagierte sie gelassen: "Die leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns passiert. Wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen."

Ein Patchwork-Leben in Malibu

Zur kleinen Familie gehört auch Edwards' sechsjähriger Sohn Slash aus seiner früheren Beziehung mit Model Amber Rose (42). Cher beschreibt den Jungen als "klug, lustig" und "eine Freude". Im Interview verriet sie augenzwinkernd: "Ich habe früher immer gesagt: Gott, gib mir ein Kleinkind und einen Mann." Genau das habe sie nun bekommen.

Für Cher wäre es bereits die dritte Ehe. Von 1969 bis 1975 war sie mit Sonny Bono (1935-1998) verheiratet, mit dem sie als Duo "Sonny & Cher" weltberühmt wurde. Aus der Ehe stammt Sohn Chaz Bono (56). Nur vier Tage nach der Scheidung heiratete sie 1975 Gregg Allman (1947-2017), den Mitgründer der Allman Brothers Band. Mit ihm bekam sie Sohn Elijah Blue (49). Die Ehe hielt offiziell bis zur Scheidung im Jahr 1979.

Nun scheint die Sängerin ein neues Ehe-Kapitel aufschlagen zu wollen. Die offizielle Bestätigung der Hochzeitspläne steht allerdings noch aus. Weder Cher noch Edwards haben sich bislang zu den Berichten geäußert.