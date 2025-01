Nach drei bis vier Jahren Trennung: Ben Stiller ist dankbar für seine wiederbelebte Ehe

Seit 25 Jahren sind Ben Stiller und Christine Taylor verheiratet - doch es gab in dieser Zeit auch drei bis vier Jahre, in denen sie nicht zusammen waren. Wie sie wieder zueinander gefunden haben und wie Stiller heute über seine Ehe denkt.

Ben Stiller (59) sieht seine Ehe mit Christine Taylor (53) nicht als selbstverständlich an. In der Talkshow "The View" erzählte der Schauspieler und Regisseur am Donnerstag (16. Januar), wie sich das Paar nach seiner Trennung 2017 während der Corona-Pandemie wiedergefunden hat.

Nachdem die Familie während Covid ein gemeinsames Haus bezogen hatte, änderte sich alles, erzählt Stiller. "Ich weiß nicht, wie es dazu kam, außer dass wir es beide wollten." Einen großartigen Beziehungsratschlag habe er nicht, so Stiller weiter. Man müsse in jeder Beziehung "daran arbeiten", besonders in einer so langen wie ihrer 25-jährigen Ehe. Auch er denke, manche Leute sollten besser nicht wieder zusammenkommen, aber: "Für uns war es das Richtige."

Stiller ist "einfach dankbar"

Für den Neustart seiner Ehe sei er "einfach dankbar", so Stiller. "Jeden Tag, den wir zusammen sind, sehen wir nicht als selbstverständlich an. Zumindest weiß ich, dass ich es nicht tue, denn man weiß, dass es weggehen könnte, und das ist für mich das Geschenk für unsere Beziehung, dass wir das jeden Tag haben, und ich bin wirklich so glücklich, dass wir zusammen sind."

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der "New York Times" hatte Stiller erklärt, dass das Paar für einige Jahre getrennt lebte, "um Raum zu haben, herauszufinden, was unsere Beziehung war, wie sich mein Leben anfühlt, wenn wir nicht in einer Beziehung sind, wie sehr ich unsere Familieneinheit liebe." Auch während dieser drei oder vier Jahre seien sie immer miteinander verbunden gewesen, so Stiller: "In meinem Kopf wollte ich nie, dass wir nicht zusammen sind."

Ben Stiller und Christina Taylor sind seit dem Jahr 2000 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Tochter Ella (22) und Sohn Quinlin (19).