Nach Dreh zur letzten Staffel: The Boys: Homelander Antony Starr verabschiedet sich von Monster

Mehrere Wochen nach dem Ende der Dreharbeiten zur letzten Staffel von "The Boys" verabschiedet sich Antony Starr von der Serie und seiner Figur Homelander.
Antony Starr (49) hat etwas Zeit gebraucht, um zu verarbeiten, dass er vermutlich nicht so schnell zu seiner bisher größten Rolle zurückkehren wird. Mehrere Wochen nach dem Ende der Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Boys" verabschiedet sich der Schauspieler jetzt von der beliebten Serie und seiner Figur Homelander. Die fünfte Staffel, die voraussichtlich 2026 erscheint, ist nach aktuellem Stand die letzte von "The Boys".