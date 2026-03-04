Seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten war Verona Pooths 14-jähriger Sohn Rocco in Dubai auf sich allein gestellt. Nach einer filmreifen Odyssee hat Vater Franjo den Teenager nun erreicht. Verona teilte Fotos der Reunion.
Die Sorgen der Familie Pooth haben vorerst ein glückliches Ende gefunden. Nachdem der 14-jährige Rocco aufgrund der politisch instabilen Lage und Flugstreichungen im luxuriösen Dubai festsaß, konnte sein Vater Franjo (56) ihn nun endlich in die Arme schließen. Verona Pooth (57) teilte die erlösenden Nachrichten und emotionale Einblicke in die dramatischen Stunden auf Instagram.