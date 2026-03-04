Seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten war Verona Pooths 14-jähriger Sohn Rocco in Dubai auf sich allein gestellt. Nach einer filmreifen Odyssee hat Vater Franjo den Teenager nun erreicht. Verona teilte Fotos der Reunion.

Die Sorgen der Familie Pooth haben vorerst ein glückliches Ende gefunden. Nachdem der 14-jährige Rocco aufgrund der politisch instabilen Lage und Flugstreichungen im luxuriösen Dubai festsaß, konnte sein Vater Franjo (56) ihn nun endlich in die Arme schließen. Verona Pooth (57) teilte die erlösenden Nachrichten und emotionale Einblicke in die dramatischen Stunden auf Instagram.

Der Weg von Franjo Pooth nach Dubai hatte sich weitaus schwieriger gestaltet als zunächst geplant. Aufgrund von Flugausfällen saß der 56-Jährige zunächst 18 Stunden am Flughafen in Istanbul fest, da seine ursprüngliche Verbindung nach Riad kurzfristig gestrichen wurde. Um seinen Sohn so schnell wie möglich zu erreichen, wählte er schließlich eine Route über den Oman als einzige verbliebene Lösung. Von dort aus gelang es ihm, die Reise fortzusetzen und schließlich sicher bei seinem Sohn anzukommen.

Emotionales Statement von Verona Pooth

Verona Pooth ist sichtlich erleichtert, dass ihr Teenager-Sohn nun nicht mehr ohne elterliche Aufsicht ist: "Heute teile ich drei Bilder mit euch, die mir mehr bedeuten als mein ganzes Instagram", schreibt die Werbeikone zu drei Fotos. "Sie zeigen die wahre Schönheit: Liebe, Mut und Zusammenhalt zwischen drei Menschen, die mein Leben sind." Zwei Bilder zeigen eine innige Umarmung von Franjo und Rocco, ein weiteres ein Selfie mit der Person, auf die sich Rocco in den vergangenen Tagen verlassen konnte.

Denn während Rocco in Dubai feststeckte, war er glücklicherweise nicht auf sich allein gestellt. Louisa Büscher (23), Freundin des ältesten Sohnes Diego (22), kümmerte sich vor Ort aufopferungsvoll um den Teenager. "Luisa war in dieser Zeit auch mein Kind. Ihre Familie hat sie voller Angst vermisst, aber sie war der Fels in der Brandung für Rocco", so Verona.

Wie sie zudem enthüllte, war die Situation vor Ort angespannter als zunächst kommuniziert, da Rocco sogar erkrankte und drei Infusionen benötigte. Louisa bewahrte dennoch die Ruhe und hielt die Stellung, um die Familie in Deutschland nicht in noch größere Sorge zu versetzen.

Philosophisches Fazit zur Weltlage

Abschließend findet Verona Pooth eindringliche Worte und reflektiert über die Unvorhersehbarkeit des Lebens. "Dieser Moment hat mir gezeigt, wie schnell sich alles ändern kann - von einer Minute auf die andere", schreibt die 57-Jährige.

Mit einem dankbaren Blick auf den glücklichen Ausgang der Reise richtet sie zudem einen mahnenden Appell an ihre Follower: "Es gibt immer einen Weg. Ich danke dem Universum, dass sie wohlauf sind. Niemand ist wirklich sicher. Es kann jeden jederzeit treffen. Darüber sollten wir alle einmal nachdenken."

Die Pooths leben seit wenigen Monaten in Dubai

Die Familie Pooth verlegte ihren Lebensmittelpunkt im Sommer 2025 ganz offiziell in die Steueroase Dubai, pendelt aber wegen beruflicher Projekte nach wie vor nach Deutschland.

Seit dem 28. Februar 2026 führen die USA und Israel großflächige Luftangriffe in Iran durch. Das Land reagierte mit massiven Gegenschlägen, die auch die benachbarten Golfstaaten treffen. Vielerorts kam der Flugverkehr zeitweise vollständig zum Erliegen.