Starship-Rakete von SpaceX muss für Untersuchung am Boden bleiben

1 Der Start der Starship-Rakete verzögert sich. Foto: AFP/SERGIO FLORES

Die Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX bleibt nach einem dramatischen Testflug auf Anweisung der Luftfahrtbehörde FAA vorerst am Boden.











Die Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX muss nach einem dramatischen Testflug vorerst am Boden bleiben. Das entschied die US-Luftfahrtbehörde FAA am Freitag und wies das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk an, eine Untersuchung vorzunehmen. Zuvor war bei einem Testflug die obere Raketenstufe über der Karibik explodiert.