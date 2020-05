1 Bushido (li.) und MoTrip scheinen sich versöhnt zu haben. Foto: [M] imago images/Horst Galuschka/Hartmut Bösener

Nach einem Diss herrschte zwischen Bushido und MoTrip Funkstille. Jetzt begraben die beiden Rapper offenbar das Kriegsbeil.

Die Vergangenheit zwischen den beiden Deutschrappern Bushido (41) und MoTrip (32, "So wie du bist") war nicht immer rosig. Seit Längerem herrschte Streit, ausgelöst durch eine Beleidigung in Bushidos Track "Sodom und Gomorrha". Doch damit soll nun offenbar Schluss sein. Am Donnerstag machte der 41-Jährige einen Schritt auf seinen Rap-Kollegen zu. In seiner Instagram-Story schrieb er, dass er sich nicht nur bei MoTrip, sondern auch bei dessen Mutter sowie der "gesamten Familie" des Künstlers entschuldigen wolle.

Die Beleidigung, die durch eine im Februar 2019 geleakte Alternativ-Version des Songs ans Tageslicht kam, sei "absolut unangebracht" gewesen. Bushido wünsche MoTrip und seiner Familie "nur das Beste". Und MoTrip? Er reagierte prompt auf die Nachricht. "Ich möchte dich wissen lassen, dass deine Zeilen ihren Weg gefunden haben", schrieb er ebenfalls bei Instagram. "Deine Entschuldigung ist angekommen und angenommen."