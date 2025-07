Nach Dinner-Abend und Spaziergang: Wirklich nur Freunde? Justin Trudeau auf Katy-Perry-Konzert gesichtet

1 Läuft etwas zwischen Katy Perry und Justin Trudeau? Foto: imago/ZUMA Press / The Canadian Press

Nur zwei Tage nach ihrem gemeinsamen Dinner tauchte Justin Trudeau bei Katy Perrys Konzert in Montréal auf. Damit befeuert der kanadische Ex-Premier erneut die Spekulationen um eine mögliche Romanze der beiden.











Die Gerüchteküche brodelt weiter: Nur zwei Tage nach seinem viel diskutierten Dinner mit Katy Perry (40) wurde Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (53) am Mittwochabend bei ihrem Konzert in Montréal gesichtet. Auf erstklassigen Plätzen verfolgte der Politiker die Show der Popsängerin - und heizte damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an. Bilder von Trudeau im Publikum veröffentlichte unter anderem die Seite "Pop Crave" auf ihrem X-Account.