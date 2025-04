Nach Diebstahl in Stuttgart-Hofen: So kam der Defibrillator zurück auf den Kelterplatz

3 In der Mitte des Toilettenhäuschens ist die Defibrillator-Box angebracht. Foto: Sebastian Steegmüller

Das medizinische Gerät, das von Unbekannten entwendet und missbräuchlich verwendet worden ist, muss nun doch zur Überprüfung eingeschickt werden. Der Schaden könnte größer sein als zunächst befürchtet.











Unter Gelächter hatten Unbekannte am Kelterplatz in Stuttgart-Hofen einen Defibrillator gestohlen, ihn eingeschaltet und wenig später die Elektroden auf ein Fahrzeug geklebt. Aufgrund der Sprechverbindung zur Integrierten Leitstelle, die bei Nutzung solcher Geräte automatisch hergestellt wird, war den Einsatzkräften schnell klar, dass es sich um keinen Notfall handelt. Mehr als eine Woche nach der Tat, die sich in der Nacht auf Sonntag, 13. April, ereignete, ist noch immer unklar, wer den Schockgeber entwendet hat. Dafür steht mittlerweile fest, weshalb das medizinische Gerät bereits rund zehn Stunden nach dem Diebstahl wieder an seinem angestammten Platz an dem Toiletten-Häuschen zu finden war.