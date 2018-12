Nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer Kaum Austritte bei der Stuttgarter CDU

Von Thomas Braun 10. Dezember 2018 - 17:25 Uhr

Unterschiedlich gehen die Anhänger von Friedrich Merz mit dessen Niederlage bei den Neuwahlen zum CDU-Bundesvorsitz um. Der Ex-Kreisgeschäftsführer Bastian Atzger macht dabei auf Twitter aus seiner Verachtung für die Anhänger von AKK keinen Hehl.

Stuttgart - Die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Bundesvorsitzenden hat zumindest bisher beim rund 2500 Mitglieder starken Kreisverband der Stuttgarter CDU nicht zu Mitgliederverlusten geführt. Während der Landesverband etwa ein Dutzend Austritte enttäuschter Friedrich-Merz-Anhänger zu verzeichnen hat, hat in der Landeshauptstadt nur ein Christdemokrat sein Parteibuch zurückgegeben. Im Gegenzug seien aber auch vier neue Mitglieder eingetreten, erklärte Pressesprecherin Susanne Wetterich auf Anfrage. Unterdessen gehen die Anhänger des unterlegenen Bewerbers Friedrich Merz ganz unterschiedlich mit dessen knapper Niederlage auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende um.

„Ehrlich gesagt war ich überrascht, wie knapp die Entscheidung ausgefallen ist“, sagt Benjamin Völkel, stellvertretender Kreisvorsitzender und erklärter Merz-Befürworter. Er glaubt, dass am Ende die emotionalere Rede der früheren saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer bei den noch unentschiedenen Delegierten den Ausschlag gegeben habe. Nicht ganz verstehen kann Völkel, warum sich am Ende so viele Anhänger des Drittplatzierten Jens Spahn auf die Seite von Kramp-Karrenbauer gestellt und ihr damit zum Sieg verholfen haben. „Aber natürlich ist AKK jetzt auch meine Bundesvorsitzende“, so Völkel.

Anders dagegen der ehemalige CDU-Kreisgeschäftsführer Bastian Atzger, der den AKK-Anhängern auf Twitter die Intelligenz absprach: „Es gibt tatsächlich bei der CDU Delegierte, die in den letzten Jahren wohl geschlafen haben oder sich intellektuell im Tiefflug befinden. Anders kann ich mir die Wahl des Weiter so von AKK nicht erklären“, twitterte der bekennende Trump-Sympathisant Atzger.