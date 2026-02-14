Nach der Wahl packte sie die Koffer: Rosie ODonnell wagte einen kurzen Besuch in die USA

Trump drohte ihr damit, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Rosie O'Donnell erklärte kürzlich in einem Interview, dass sie trotzdem einen zweiwöchigen Aufenthalt in ihrer Heimat verbrachte.
Die Schauspielerin und Komikerin Rosie O'Donnell (63) lebt seit Januar 2025 mit ihrem jüngsten Kind in Irland. Nach anhaltenden verbalen Auseinandersetzungen mit dem US-Präsidenten Donald Trump (79) verließ sie die USA. Trump drohte zwischenzeitlich sogar, seiner Kritikerin die amerikanische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Jetzt erklärte O'Donnell in einem Interview, dass sie für einen zweiwöchigen Besuch in ihre Heimat zurückgekehrt sei.