Nach der Wahl: Irans neuer Präsident will an Anti-Israel-Kurs festhalten

Irans neuer Präsident will an Anti-Israel-Kurs festhalten

1 Irans neuer Präsident Peseschkian will die Unterstützung für die Widerstandsfront gegen Israel fortsetzen. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP

Irans neuer Präsident gilt als gemäßigt. Den Kurs gegen Israel will er aber nicht ändern.











Teheran - Irans neu gewählter Präsident Massud Peseschkian will am Anti-Israel-Kurs seines Landes festhalten. In einem Schreiben an den libanesischen Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah erklärte er der Nachrichtenagentur Isna zufolge mit Blick auf Israel: "Die Unterstützung des Irans für die Widerstandsfront gegen das illegitime zionistische Regime wird mit Nachdruck fortgesetzt." Er hoffe, dass Gruppen wie die Hisbollah es nicht zulassen würden, dass Israel "seine kriegstreibende und kriminelle Politik gegen Palästina und andere Länder in der Region fortsetzt", hieß es in seinem Schreiben weiter.