Nach der Wahl in Vaihingen/Enz: Gerangel um Sitze für die AfD – Was sagen die anderen Parteien?

Gerangel um Sitze für die AfD – Was sagen die anderen Parteien?

Nach der Wahl in Vaihingen/Enz

1 Die Botschaften der AfD lösen Widerspruch aus. Foto: dpa/Daniel Karmann

Bekommt die AfD einen Sitz in den Ausschüssen des Gemeinderats von Vaihingen/Enz? Die Einstufung des Verfassungsschutzes in puncto Rechtsextremismus wiegt schwer.











Hinter den Kulissen des Gemeinderats in Vaihingen rumort es. Die Bürger haben gewählt – und die AfD mit 8,8 Prozent und zwei Mandaten erstmals in die 26-köpfige Ratsrunde gewählt. Sollen die Vertreter der umstrittenen Partei auch in den drei Ausschüssen Sitz und Stimme erhalten? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Bis zum 24. Juli haben die Vertreter der acht anderen Listen Zeit, sich eine Lösung zu überlegen. Dann tritt der neu gewählte Gemeinderat erstmals zusammen.