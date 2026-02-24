Nach der Wahl in Rutesheim: So sind die Reaktionen nach Pokrops Stichwahl-Sieg

Tobias Pokrop triumphiert bei der Bürgermeisterwahl in Rutesheim und fühlt sich „wie auf Wolke sieben“. Was bedeutet sein Sieg für die Stadt und seine Konkurrentin?
Nachdem der elfte und letzte Wahlbezirk ausgezählt war und das Endergebnis auf der Leinwand im großen Sitzungssaal des Rutesheimer Rathauses angezeigt wurde, fiel die ganze Anspannung der letzten Wochen vom Spitzenkandidaten Tobias Pokrop ab. Der Sieger der Bürgermeister-Stichwahl ballte die Fäuste und genoss den Beifall der etwa hundert Anwesenden.