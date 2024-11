Nach der Wahl in den USA: US-Demokraten in tiefer Sinnkrise

US-Demokraten in tiefer Sinnkrise

Kamala Harris bei ihrer Rede zur Anerkennung der Wahlniederlage

Kamala Harris wird in ihrer Rede zur Anerkennung der Wahlniederlage in der Howard University poetisch: „Das Licht von Amerikas Versprechen wird immer hell brennen, solange wir niemals aufgeben und solange wir weiterkämpfen.“ Nur wenn es Dunkel genug sei, könne man die Sterne sehen. Die Ergebnisse der Wahlen lassen jedoch viele Demokraten schwarz sehen. Der Schock sitzt nicht nur deshalb so tief, weil Trump alle umkämpften Swing States abgeräumt und sich die Mehrheit im Wahlleutekollegium gesichert hat. Er ist auch auf dem Weg, die Mehrheit aller Wählerstimmen zu gewinnen.