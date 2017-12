Nach der Verlobung Meghan Markle verkauft ihr Haus in Toronto

Von (the/spot) 11. Dezember 2017 - 12:17 Uhr

Meghan Markle ist bereit für ein neues Leben in London Foto: AdMedia/ImageCollect

Meghan Markle bricht die Brücken zu ihrem alten Leben endgültig ab. Ihr Haus in Toronto steht inzwischen zum Verkauf - und der Preis dafür kann sich sehen lassen.

Monate lang diente es als heimliches Liebesnest, nun steht das Haus von Meghan Markle (36) im kanadischen Toronto zum Verkauf. Mehrere Jahre lebte die 36-Jährige in dem Häuschen im Stadtteil Seaton Village. Zu haben ist es nun für viel Geld: Auf der Seite des zuständigen Immobilienbüros wird als Verkaufspreis eine Summe von 1.395.000 Dollar angegeben. Das sind umgerechnet circa 1,2 Millionen Euro. Markles ehemaliges Zuhause, das sie während der Dreharbeiten für die Serie "Suits" bewohnte, verfügt demnach über drei Schlafzimmer und zwei Bäder. In der Anfangszeit ihrer Beziehung soll sie ihr heutiger Verlobter, Prinz Harry (33), dort bis zu zwei Mal im Monat besucht haben.

Wer Meghan Markle noch einmal als Schauspielerin sehen möchte, kann sich hier mit allen "Suits"-Staffeln eindecken

Ihr altes Zuhause

Während Markles ehemaliges Häuschen auf den Fotos von außen eher unspektakulär wirkt, kann es sich von innen wirklich sehen lassen. Die Räume sind hell und weitläufig gestaltet, hinter dem Haus gibt es einen großzügigen Terassenbereich. Inzwischen wurde es von dem Maklerbüro neu eingerichtet, doch Meghans Einrichtung lässt sich in Teilen immer noch auf ihrem Instagram-Profil bewundern.

And just like that...all was right in the world. Bogart & Guy. #theresnoplacelikehome #adoptdontshop Ein Beitrag geteilt von Meghan Markle (@meghanmarkle) am 12. Sep 2016 um 18:30 Uhr

Ihr neues Zuhause

Ihr neues Zuhause wird nun Prinz Harrys ehemalige Junggesellenbude im Kensington Palast. Das "Nottingham Cottage" ist mit zwei Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche und Bad eines der kleineren Häuser auf dem weitläufigen Gelände. Zunächst lebten darin Prinz William (35) und Herzogin Kate (35), die aber Anfang 2015 in das 20 Zimmer große Luxus-Apartment 1A gezogen sind. Der Kensington Palast ist ein Gebäudekomplex, "in dem es viele kleine Hauseinheiten gibt, die fast wie eine Reihenhaussiedlung angeordnet sind", erklärte Royal-Expertin Julia Melchior in einem früheren Interview der Nachrichtenagentur spot on news.