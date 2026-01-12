Nach der Trennungs-News im Dezember: Daniel und Patrice Aminati melden sich nach Social-Media-Pause zurück

Kurz vor Weihnachten sorgte die Trennung von Daniel Aminati und Patrice Aminati für Aufsehen - das vermeintliche Traumpaar stand plötzlich im Mittelpunkt heftiger Reaktionen. Anschließend zogen sich beide aus der Öffentlichkeit zurück. Mit dem neuen Jahr melden sie sich nun wieder zurück.
Gut einen Monat nach dem Wirbel um ihre Trennung scheinen Daniel (52) und Patrice Aminati (30) wieder Kraft für die Öffentlichkeit zu haben. Während sie vor allem auf kritische Kommentare der vergangenen Zeit eingeht und dabei auch ihren Haarausfall zeigt, gibt er sich für das neue Jahr motiviert.