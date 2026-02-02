Marie Nasemann überrascht ihre Follower mit romantischen Urlaubsfotos. Einer der Schnappschüsse zeigt die Influencerin und Podcasterin offenbar küssend im Wasser. Ist sie nach dem Ehe-Aus mit Sebastian Tigges wieder vergeben?
Marie Nasemann (36) hat bei Instagram paradiesische Bilder von ihrem Urlaub auf Sri Lanka veröffentlicht. Die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin ist nicht nur beim Surfen und am Strand zu sehen, sondern offenbar auch mit einem Mann im Meer. Die zwei besagten Bilder entstanden von einiger Entfernung und sind verschwommen. Eines davon zeigt jedoch zwei eng umschlungene Personen, die sich küssen.