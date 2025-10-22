Nach der Trennung von Christian Ulmen richtet sich Collien Monica Fernandes neu aus. Jede zweite Woche hat sie kinderfrei, kümmert sich um ihr Sanierungsprojekt in Hamburg-Eimsbüttel und pendelt zwischen Mallorca und Hamburg, wo sie seit August zum Team der NDR-Satiresendung "extra 3" gehört.

Collien Monica Fernandes (45) hat nach der Trennung von ihrem Mann Christian Ulmen (50) einen neuen Job und ein Immobilienprojekt in Hamburg. Details dazu hat sie in einem Interview mit dem Magazin "Gala" verraten.

Neues Teammitglied bei "extra 3" "Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei", erzählt die Schauspielerin, die mit Ulmen eine Tochter hat. "Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt." Dabei handelt es sich laut "Gala" um eine Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel. Fernandes pendelt zwischen ihrer Wahlheimat Mallorca und der Hansestadt - wo sie seit August ein neues berufliches Zuhause hat: als Teammitglied der NDR-Satiresendung "extra 3", die in Lokstedt produziert wird.

Ehe-Aus nach 14 Jahren

Anfang September hatten Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes überraschend bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein. In der Mitteilung hieß es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Als Paar werde man "fortan getrennte Wege" gehen, "doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", hieß es weiter. Im Jahr 2011 heirateten die beiden, im April 2012 kam ihr gemeinsames Kind zur Welt.

Seit der Trennung nennt sich die "Traumschiff"-Schauspielerin Collien Monica Fernandes. Wie sie Anfang Oktober der "Bild" verriet, hat sie für ihr neues Leben viele Pläne: "Ich habe mir überlegt, nebenbei noch Journalismus an der Fern-Uni zu studieren. Das wäre toll, wenn ich nebenbei noch ein bisschen auf dem 'Traumschiff' studieren könnte." Zudem sei sie "auf jeden Fall" bereit für eine neue Liebe und würde "gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist". Dating-Apps finde sie sehr spannend.