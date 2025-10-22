Nach der Trennung von Christian Ulmen richtet sich Collien Monica Fernandes neu aus. Jede zweite Woche hat sie kinderfrei, kümmert sich um ihr Sanierungsprojekt in Hamburg-Eimsbüttel und pendelt zwischen Mallorca und Hamburg, wo sie seit August zum Team der NDR-Satiresendung "extra 3" gehört.
Collien Monica Fernandes (45) hat nach der Trennung von ihrem Mann Christian Ulmen (50) einen neuen Job und ein Immobilienprojekt in Hamburg. Details dazu hat sie in einem Interview mit dem Magazin "Gala" verraten.