14 Jahre Ehe, dann das Aus: Collien Fernandes spricht in einer ZDF-Reportage offen über den Neustart nach der Trennung von Christian Ulmen - und zieht überraschende Schlüsse.
Collien Fernandes (44) spricht in der ZDF-Reportage "Terra Xplore: Trennung - und jetzt?" über die Zeit nach dem Ehe-Aus mit Christian Ulmen (50). An ihrer Seite ist Psychologe Dr. Leon Windscheid (37), der sie ein Stück auf diesem Weg begleitet. Im September 2025 wurde bekannt, dass die Ehe der beiden Schauspieler nach 14 Jahren zerbrochen ist.