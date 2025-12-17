Nach der Trennung: So will Patrice Aminati auf eigenen Füßen stehen

Patrice Aminati geht neue Wege - privat wie beruflich. Nach der Trennung von Ehemann Daniel setzt sie auf ihre eigene Karriere: Anfang des Jahres launchte das Paar noch gemeinsam eine Modekollektion, heute steht Patrice solo vor der Kamera - auch im Teleshopping.
Patrice Aminati (30) hat sich nach sieben gemeinsamen Jahren im September von ihrem Ehemann, Moderator Daniel Aminati (52), getrennt. Das gab sie am Dienstag mit mehreren Slides in ihren Instagram-Stories bekannt. Neben vielen anderen Details nannte sie darin als Gründe auch: "Ich habe mich für eine berufliche Zukunft auf eigenen Füßen entschieden. Für mehr habe ich leider keine Kraft." Doch welche Karriere verfolgt Patrice Aminati eigentlich?