Nach der Trennung: So will Patrice Aminati auf eigenen Füßen stehen

Patrice Aminati geht neue Wege - privat wie beruflich. Nach der Trennung von Ehemann Daniel setzt sie auf ihre eigene Karriere: Anfang des Jahres launchte das Paar noch gemeinsam eine Modekollektion, heute steht Patrice solo vor der Kamera - auch im Teleshopping.

Patrice Aminati (30) hat sich nach sieben gemeinsamen Jahren im September von ihrem Ehemann, Moderator Daniel Aminati (52), getrennt. Das gab sie am Dienstag mit mehreren Slides in ihren Instagram-Stories bekannt. Neben vielen anderen Details nannte sie darin als Gründe auch: "Ich habe mich für eine berufliche Zukunft auf eigenen Füßen entschieden. Für mehr habe ich leider keine Kraft." Doch welche Karriere verfolgt Patrice Aminati eigentlich?

Krebsaufklärung, soziales Engagement und TV-Auftritte Patrice Aminati wurde 1995 in Dresden geboren und absolvierte nach dem Abitur ein Psychologiestudium. Sie spielt Klavier und betreibt Sportarten wie Golf und Kraftsport, wie ihrem Instagram-Kanal zu entnehmen ist. Dort hat sie sich als vielseitige Influencerin längst einen eigenen Namen gemacht. Seit der Diagnose 2023 dominiert ihr Kampf gegen schwarzen Hautkrebs ihre Posts. Sie nutzt die Social-Media-Plattform auch, um zum Thema Krebs aufzuklären.

Trotz der gewaltigen gesundheitlichen Herausforderungen präsentiert sie sich aktiv und positiv und inspiriert und motiviert damit eine wachsende Community.​ Allein auf Instagram folgen ihr 230.000 Menschen (Stand Dezember 2025). Regelmäßig zeigt sie sich in den Stories beim medizinischen Kampf gegen die Erkrankung, im Familienalltag und beim schweißtreibenden Fitnesstraining.

Zu sehen waren auch gemeinsame Auftritte mit ihrem Mann, etwa in der "Beatrice Egli Show" oder bei "Immer wieder sonntags". Als musikalischer Showact präsentierte er dort den Song "Steh auf!" (2025), während sie ihn am Klavier begleitete. Hinzu kam ihre Präsenz bei Veranstaltungen wie den European Fitness Awards - Auftritte, die Patrice Aminati für viele zur Inspirationsfigur machten.

Darüber hinaus unterstützt sie die Stiftung "Die Arche" für benachteiligte Kinder und die Deutsche Krebshilfe. Kürzlich beeindruckte Patrice Aminati mit ihrem Auftritt bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder".

Mode-Label "Aminati" und Teleshopping-Moderation

Spätestens seit Anfang des Jahres 2025 ist ein weiteres handfestes berufliches Standbein für Patrice Aminati dazugekommen. Sie moderiert beim Teleshoppingsender QVC. Zusammen mit Ehemann Daniel Aminati hat sie im März 2025 die Modemarke "Aminati" bei dem Teleshoppingkanal lanciert. Die Kollektion umfasst Damen- und Herrenbekleidung wie Blusen, Sweatshirts und Jeans.

Patrice und Daniel Aminati - schöne und dramatische Jahre

Patrice und Daniel Aminati machten ihre Liebe ab Mai 2019, spätestens ab im Juli 2019 Instagram-offiziell. Im April 2022 feierten die beiden Hochzeit. Wenige Monate später, im August 2022, kam Töchterchen Charly Malika Aminati zur Welt.

Im Frühjahr 2023 dann der große Schicksalsschlag: "An meinem Hals wurde schwarzer Hautkrebs festgestellt, der bereits Metastasen gebildet hat...", teilte die junge Mutter via Instagram mit. Seitdem kämpfen sie, Ärzte, Pflegekräfte und ihre Familie gemeinsam um ihr Leben - und um einen möglichst unbeschwerten Alltag für das kleine Mädchen.

"Mein Körper erholt sich"

"Ich bin sehr froh, dass meine Frau lebt und wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben", deutet Daniel Aminati in seinem Instagram-Post zur Trennung nun immerhin einen gesundheitlichen Lichtblick an.

Und auch Patrice, die laut "Bild" seit der Trennung im September mit der dreijährigen Tochter "in der kleinen Einliegerwohnung ihres Elternhauses" lebt, zeigt sich vorsichtig zuversichtlich. "Mir geht es seit dem 23. September sogar gesundheitlich besser. Die Metastasen werden kleiner durch die Bestrahlungen. Mein Körper erholt sich. Meine Haare fangen an, nachzuwachsen."