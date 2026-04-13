Nach der Traumhochzeit auf den Malediven: Noch ein Baby? Dieter Bohlen überrascht Carina

Erst die Hochzeit auf den Malediven, jetzt die Baby-Frage: Dieter Bohlen sagt im RTL-Interview offen, dass er sich ein weiteres Kind vorstellen kann. Ehefrau Carina reagiert etwas zurückhaltender.

Dieter Bohlen (72) und seine Frau Carina (42) sind seit Anfang des Jahres offiziell verheiratet - das Jawort gaben sie sich über den Jahreswechsel auf den Malediven. Kaum ist die Hochzeit vollzogen, stellt sich schon die nächste große Frage: Wird die Familie noch einmal wachsen? In einem Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig liefert Bohlen eine Antwort, die zumindest Carina sichtlich überrascht.

Gefragt nach einem möglichen dritten gemeinsamen Kind lässt Dieter Bohlen keine Sekunde verstreichen: "Ich kann mir alles vorstellen. Bin ich ganz ehrlich." Seine Frau antwortet: "Ich bin jetzt ein bisschen überrascht." Dann sammelt sie sich und antwortet mit diplomatischer Zurückhaltung: "Vorstellen kann ich mir alles, aber es ist im Moment nichts in Planung."

Vom Schlauchboot zum Standesamt

Einen klassischen Heiratsantrag hat es zwischen den beiden nie gegeben - zumindest keinen von Dieters Seite. "Es kam ja nie ein Antrag. Irgendwann hat man nicht mehr daran gedacht", erinnert sich Carina im Gespräch. Also nahm sie im vergangenen Sommer während eines Mallorca-Urlaubs das Ruder wortwörtlich selbst in die Hand: Während einer Ausfahrt im Schlauchboot stellte sie Dieter die entscheidende Frage.

Der 72-Jährige gibt zu, dass er kurz mit einem Nein geliebäugelt hatte. "Es kam sehr plötzlich. Ich hätte gedacht, ich sage nein. Ich habe ja schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb war ich so ein bisschen gehandicapt." Carina ließ das nicht unkommentiert: "Ich war eigentlich fest davon ausgegangen, dass du ja sagst. Sonst hätten wir ein Problem gehabt."

20 Jahre, drei Jahrzehnte Altersunterschied

Das Paar kennt sich seit 2006. Kennengelernt haben sie sich in einer Disco auf Mallorca - Carina war damals 21 Jahre alt, Dieter 51. Der Altersunterschied von rund 30 Jahren war von Anfang an Gesprächsstoff, das Paar selbst scheint ihn nie als Hindernis empfunden zu haben. "Am Anfang hätte keiner, glaube ich, uns irgendwie eine Chance gegeben. Keiner hat an uns geglaubt", sagt Bohlen rückblickend.

Aus dieser Verbindung sind zwei Kinder hervorgegangen. Zusammen mit vier weiteren Kindern aus früheren Beziehungen ist Dieter Bohlen damit bereits sechsfacher Vater.