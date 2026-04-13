Nach der Traumhochzeit auf den Malediven: Noch ein Baby? Dieter Bohlen überrascht Carina

Erst die Hochzeit auf den Malediven, jetzt die Baby-Frage: Dieter Bohlen sagt im RTL-Interview offen, dass er sich ein weiteres Kind vorstellen kann. Ehefrau Carina reagiert etwas zurückhaltender.
Dieter Bohlen (72) und seine Frau Carina (42) sind seit Anfang des Jahres offiziell verheiratet - das Jawort gaben sie sich über den Jahreswechsel auf den Malediven. Kaum ist die Hochzeit vollzogen, stellt sich schon die nächste große Frage: Wird die Familie noch einmal wachsen? In einem Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig liefert Bohlen eine Antwort, die zumindest Carina sichtlich überrascht.