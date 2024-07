Nach der Sturzflut in Walheim und Löchgau: Flutopfer fühlen sich im Stich gelassen

1 2. Juni 2024: Der Baumbach flutet Walheim, unter anderem Dieter Hilligardts Betriebshof (unten, Mitte). Foto: Feuerwehr Walheim

Einen Monat nach dem Hochwasser in Walheim und Löchgau räumen die Menschen immer noch auf. In beiden Orten sind Bürger verärgert: Ihre Gemeinden schicken keine Hilfe und auch im Hochwasserschutz scheint nichts voranzugehen.











Auch einen Monat nach dem Hochwasser liegen auf dem Hof von Dieter Hilligardt noch Sandsäcke. „Ich bin vorsichtig geworden“, sagt der Geschäftsführer einer Schlosserei in Walheim. Vor einem Monat wurde sein Keller geflutet und die Heizanlage zerstört – seine Lagerhallen und dutzende Geräte standen unter Wasser. „Ich weiß nicht, wie viele Maschinen defekt sind. Ich bin immer noch damit beschäftigt, alles zu testen“, sagt Hilligardt. Er schätzt, dass ihn das Hochwasser über 100 000 Euro kosten wird. Nach Meinung des Handwerkers sei der Hochwasserschutz in Walheim vernachlässigt worden und selbst jetzt fehle ein Zeichen aus dem Rathaus, dass an dem Problem gearbeitet wird. „Gegen Naturkatastrophen kann man nicht viel machen – aber ich glaube schon, dass die Schäden nicht so hoch hätten ausfallen müssen.“