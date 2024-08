Nach der Sommerpause: Prinz William geht wieder an die Arbeit - das ist sein erster Termin

1 Prinz William muss bald wieder an die Arbeit. Foto: Yui Mok/Pool/AFP via Getty Images

Die Zeiten des Faulenzens sind für Prinz William spätestens am 5. September vorbei. Dann ist der jährliche Sommerurlaub zu Ende. Sein erster Termin wird den Thronfolger in eine Galerie in London führen.











Link kopiert



Prinz William (42) wird bald wieder an die Arbeit zurück gehen. Wie aus dem Kalender der Royal Family hervorgeht, wird der Thronfolger am 5. September die Saatchi Galerie in London besuchen. Die Ausstellung der Homewards-Initiative mit dem Titel "Homelessness: Reframed" beleuchtet das Thema Obdachlosigkeit in Großbritannien und erzählt die Geschichten von Betroffenen, auch durch ihre eigene Kunst.