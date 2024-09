Nach der Sommerpause im Strohgäu: Was motiviert dazu, Kommunalpolitik zu machen?

1 Ein Kreuz, das Verantwortung überträgt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die kommunalpolitische Arbeit raubt Zeit. Trotzdem engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich im südlichen Teil des Kreises Ludwigsburg. Die Gründe sind vielfältig.











Die einen machen hauptberuflich Politik an der Verwaltungsspitze, die anderen ehrenamtlich in Kreis- oder Gemeinderat. Selbst wenn sie auf unterschiedlichen Seiten sitzen, eint Bürgermeister und Kreis- beziehungsweise Stadträte das Ziel: Sie wollen die Gemeinde, die Stadt, den Landkreis voranbringen. Einige Mandatsträger geben einen Einblick in die Arbeit, die nach der Sommerpause dieser Tage wieder an Fahrt aufnimmt.