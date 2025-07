1 Ermittler am Tatort: Eine Schießerei endete tödlich in Leonberg. Foto: SDMG

Der erfahrene Profiler Kurt Kindermann aus Leonberg hat schon viele gefährliche Situationen erlebt. Er sagt: „Kein Kollege macht bewusst den finalen Schuss.“











Link kopiert



Die Schießerei mit tödlichem Ausgang am Samstagnachmittag mitten in Leonberg bewegt die Gemüter. Zumal es schon der dritte Fall in kurzer Zeit ist, in dem die Polizei in der Region Stuttgart von der Schusswaffe Gebrauch machen musste. Ein unglücklicher Zusammenreihung tragischer Ereignisse?