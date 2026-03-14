Nach der Scheidung im Januar: Nicole Kidman bringt Tochter Sunday Rose mit zur Met Gala

Für Nicole Kidman steht die erste Met Gala seit der Scheidung von Keith Urban bevor. Nun hat die Schauspielerin verraten, welche besondere Person sie zu dem Modeevent am 4. Mai begleiten wird.
Die diesjährige Met Gala markiert für Nicole Kidman (58) das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Kapitels. Während die Oscar-Preisträgerin in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast untrennbar mit ihrem Ehemann Keith Urban (58) auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art zu sehen war, wird sie nach der Scheidung mit einer neuen, ganz besonderen Begleitung erscheinen: ihrer ältesten Tochter Sunday Rose (17).