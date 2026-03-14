Nach der Scheidung im Januar: Nicole Kidman bringt Tochter Sunday Rose mit zur Met Gala

Für Nicole Kidman steht die erste Met Gala seit der Scheidung von Keith Urban bevor. Nun hat die Schauspielerin verraten, welche besondere Person sie zu dem Modeevent am 4. Mai begleiten wird.

Die diesjährige Met Gala markiert für Nicole Kidman (58) das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Kapitels. Während die Oscar-Preisträgerin in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast untrennbar mit ihrem Ehemann Keith Urban (58) auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art zu sehen war, wird sie nach der Scheidung mit einer neuen, ganz besonderen Begleitung erscheinen: ihrer ältesten Tochter Sunday Rose (17).

Tochter Sunday ist großer Mode-Fan In der neuesten Folge des Podcasts "Las Culturistas" verriet die Schauspielerin, die am 4. Mai als Co-Vorsitzende der Met Gala fungiert, mit hörbarer Vorfreude, dass der Platz an ihrer Seite in diesem Jahr nicht leer bleibt. "Ich bin so, so glücklich, und meine Tochter Sunday wird mitkommen", erklärte sie stolz. "Sie liebt Mode über alles." Die 17-Jährige ist längst kein Neuling mehr in der Branche: Im Oktober 2024 lief sie erstmals für Miu Miu in Paris über den Laufsteg. Im August 2025 zierte sie zudem das Cover des "Nylon"-Magazins.

Trotz der Starthilfe durch ihren berühmten Namen legt Sunday Rose Wert auf ihre eigene Karriere. Kidman betonte, dass ihre Tochter sich ihre eigene Welt aufbaue. Der wichtigste Rat, den sie ihr für die Branche mitgegeben habe, sei jedoch simpel: "Sei immer pünktlich." Dies zeige Vorbereitung und Dankbarkeit, so die Schauspielerin.

Sunday selbst bezeichnet ihre Mutter als ihre "größte Inspiration". In Interviews verriet sie schmunzelnd, dass sie Mamas Kleiderschrank oft als ihren "Lieblingsladen" betrachtet und sich dort regelmäßig bedient.

Darauf freut sich Nicole Kidman am meisten

Der gemeinsame Auftritt findet in einer Phase des Umbruchs statt. Nach 19 Ehejahren wurde die Scheidung von Keith Urban im Januar offiziell vollzogen. Berichten zufolge verbringen Sunday Rose und ihre jüngere Schwester Faith (15) den Großteil des Jahres (306 Tage) bei ihrer Mutter, während sie ihren Vater jedes zweite Wochenende sehen.

Kidman blickt motiviert in die Zukunft. Besonders freue sie sich bei der Met Gala 2026 - die unter dem Motto "Costume Art" steht - auf die Zusammenarbeit mit Beyoncé. "Ich darf einfach nur da sein, um Beyoncé zu erleben", so Kidman bescheiden über ihre Co-Vorsitzende.