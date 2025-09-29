Nach der OB-Wahl in Leonberg: Wo Tobias Degode seinen Sieg gefeiert hat – und wie jetzt seine Pläne aussehen

Wie Tobias Degode seinen überraschenden Wahlsieg verkraftet hat, was er zur Zusammenarbeit mit Josefa von Hohenzollern sagt und was er als erstes vorhat.
In der Nacht zum Montag hat Tobias Degode nicht gerade gut geschlafen. „Ich musste einfach zu viel verarbeiten“, sagt der Überraschungssieger des Sonntagabends, der die Leonberger OB-Wahl aus dem Stand heraus mit 50,9 Prozent gewonnen hat. Im Foyer des Rathauses wurde er lautstark gefeiert. Die Chefs von CDU und Freien Wählern, Oliver Zander und Stephan Schwarz, die sich beide persönlich für den Kandidaten aus Düsseldorf ins Zeug gelegt hatten, strahlten über beide Backen. Im Stadthallen-Restaurant Corfu feierten Degode und seine Unterstützer am späteren Abend den Sieg im ersten Wahlgang.