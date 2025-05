Festival ist ausverkauft 30. Jubiläum von Rock im Park: 88.500 Fans in Nürnberg erwartet

Nur wenige Wochen nach dem Ausverkauf von Rock am Ring meldet das Schwesterfestival Rock im Park ebenfalls "sold out". Damit sind alle 88.500 Tickets weg. Das beliebte Musik-Event feiert in diesem Jahr runden Geburtstag.