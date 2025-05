Nach der Messerattacke: Prozess um Solingen-Anschlag mit drei Toten gestartet

1 Hunderte Kerzen, Blumen und Trauerschreiben unweit des Tatorts. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Auf dem „Festival der Vielfalt“ wütete in Solingen ein Messerstecher. Kurz danach reklamiert die Terrorgruppe IS den Anschlag für sich. Jetzt hat der Strafprozess begonnen.











Link kopiert



Neun Monate nach der blutigen Messerattacke mit drei Toten auf dem Solinger Stadtfest hat in Düsseldorf der Strafprozess gegen den mutmaßlichen Attentäter begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer Issa al H. dreifachen Mord und zehnfachen versuchten Mord vor. Außerdem soll er IS-Terrorist sein und wenige Stunden vor der Tat am Abend des 23. August 2024 dem sogenannten Islamischen Staat in Videos die Treue geschworen haben.