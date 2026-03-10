Nach der Landtagswahl: Strohgäu mit drei Vertretern im Parlament vertreten

Der Christdemokrat Konrad Epple geht als deutlicher Sieger aus der Wahl hervor. Der Wahlkreis wird mit drei Abgeordneten im Parlament vertreten sein.

Das Strohgäu wird im neuen Landesparlament mit drei Abgeordneten vertreten sein. Das Direktmandat holte Konrad Epple für die CDU. Für die Grünen zieht Maike Günter ein und für die AfD schaffte Nikolaos den Sprung ins Parlament. Damit sind Vertreter sowohl der wahrscheinlichen Regierungskoalition als auch der Opposition im Landesparlament vertreten. „Ich hoffe, dass es sehr schnell zu einer tragfähigen Regierung kommt“ , sagt Michael Makurath, Oberbürgermeister von Ditzingen. Der Blick müsse jetzt nach vorne gerichtet sein. Mit 36,6 Prozent der Erststimmen landet Konrad Epple für die CDU auf dem ersten Platz und sichert sich somit das Direktmandat.

Meike Günter holt für die Grünen in Ditzingen 27,9 Prozent. Bei den Zweitstimmen hatten die Grünen mit 33,6 Prozent die meisten Zweitstimmen geholt, knapp vor der CDU. Die Christdemokraten kamen auf 31,0 Prozent.

Die stärkste Kraft bleibt im Vergleich zu 2021 gleich. Damals holten die Grünen die meisten Stimmen, nämlich 34,8 Prozent. Die größten Gewinne bei den Zweitstimmen kann die AfD für sich verbuchen: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 verbesserte sich ihr Ergebnis um 7,0 Prozentpunkte.

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Vaihingen lag am Sonntag bei 73,9 Prozent. 85 556 Menschen gingen zur Wahl. Landesweit waren es 69,6 Prozent. Verglichen mit der letzten Landtagswahl 2021 ist die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Vaihingen gestiegen, damals gaben 69,2 Prozent ihre Stimme ab. Im Landesschnitt waren es damals 63,8 Prozent.

Die stärkste Kraft bleibt im Vergleich zu 2021 gleich. Damals holten die Grünen in Gerlingen die meisten Stimmen (36,9 Prozent).

Landesweite Abweichung in Gerlingen

In Gerlingen weicht das Abschneiden der AfD landesweit am stärksten vom Landesschnitt ab. Die AfD erzielte in Baden-Württemberg 18,8 Prozent, in Gerlingen waren es dagegen 11,1 Prozent. In Hemmingen hingegen wählten die AfD 20,4 Prozent. Das gleiche Ergebnis fiel sowohl auf die Erst- als auch auf die Zweitstimmen.

In Korntal-Münchingen haben die Grünen mit 35,2 Prozent die meisten Stimmen geholt, knapp vor der CDU , sie kam auf 31,1 Prozent. In Hemmingen holte die CDU hat bei der Landtagswahl 2026 mit 30,3 Prozent die meisten Stimmen, knapp vor den Grünen mit 29,0 Prozent. Die stärkste Kraft ändert sich im Vergleich zu 2021. Damals holte die Grünen in Hemmingen die meisten Stimmen, nämlich 31,0 Prozent.