Nach der Landtagswahl: Strohgäu mit drei Vertretern im Parlament vertreten

Der Christdemokrat Konrad Epple geht als deutlicher Sieger aus der Wahl hervor. Der Wahlkreis wird mit drei Abgeordneten im Parlament vertreten sein.
Das Strohgäu wird im neuen Landesparlament mit drei Abgeordneten vertreten sein. Das Direktmandat holte Konrad Epple für die CDU. Für die Grünen zieht Maike Günter ein und für die AfD schaffte Nikolaos den Sprung ins Parlament. Damit sind Vertreter sowohl der wahrscheinlichen Regierungskoalition als auch der Opposition im Landesparlament vertreten. „Ich hoffe, dass es sehr schnell zu einer tragfähigen Regierung kommt“ , sagt Michael Makurath, Oberbürgermeister von Ditzingen. Der Blick müsse jetzt nach vorne gerichtet sein. Mit 36,6 Prozent der Erststimmen landet Konrad Epple für die CDU auf dem ersten Platz und sichert sich somit das Direktmandat.