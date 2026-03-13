Nach der Landtagswahl: Sind wir bereit für einen Ministerpräsidenten mit „Ötzelbrötzel“-Namen?

Selbst von Parteifreunden waren die Erfolgsaussichten von Cem Özdemir bei dieser Wahl in Frage gestellt worden. Nun gewinnt er hauchdünn. Was lässt sich daraus ablesen für das Land?
Dass das klappen könnte, daran hatten selbst hochrangige Grüne nicht geglaubt. Anderthalb Jahre vor der Landtagswahl sagte der frühere Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon im SWR: „Die Frage ist für mich, wenn man Cem Özdemir heißt, ist das – glaube ich – in Stuttgart und Freiburg kein Problem, weil das interessiert niemanden, dass er türkische Wurzeln hat. Aber Baden-Württemberg ist ein konservatives Land, und ich weiß nicht, wie alle Leute hier so ticken.“