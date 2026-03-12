Nach der Landtagswahl: „Sehr ernüchternd“ – Warum der Frauenanteil im Landtag nicht steigt

Das neue Wahlrecht sollte dafür sorgen, dass mehr Frauen in den Landtag einziehen. Doch der Anteil ist kaum gestiegen. Was ist das Problem?
Nein, ein Sieg für die Gleichberechtigung sieht anders aus: Viel weiblicher als in der sich dem Ende neigenden Legislaturperiode wird der neue Landtag nicht werden. Unter den 157 neu gewählten Abgeordneten sind 53 Frauen. Der Frauenanteil liegt damit bei 33,8 Prozent nach zuletzt 32,5 Prozent. „Das Wahlergebnis ist sehr ernüchternd“, lautet das Urteil von Ute Mackenstedt, Vorsitzende des Landesfrauenrats in Baden-Württemberg. Das Gremium war 1969 gegründet worden mit dem Ziel, den Anteil der Frauen im Parlament zu steigern.