Noch steht kein Termin für Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU. Aber die ersten Gesprächskanäle scheinen gelegt. Die Grünen geben sich gelassen.
Nach den harten Worten aus den Reihen der CDU vergangene Woche ist es ein Herantasten: Grüne und CDU sind nach Informationen unserer Zeitung dabei, eine gemeinsame Gesprächsebene für eine mögliche Koalition auszuloten. Dem Vernehmen nach wurden Gespräche zwischen den Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) angebahnt. Keine Seite wollte das allerdings offiziell bestätigen. Auch wann es zu einem ersten Treffen zwischen den Sondierungsteams kommen wird, ist weiterhin unklar.