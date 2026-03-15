Fünf Jahre lang hat der FDP-Politiker den Wahlkreis Nürtingen im Landtag vertreten, nun fliegen seine Partei und er aus dem Parlament. Verdaut hat der 35-Jährige das noch nicht.
Es ist ein sonniger Morgen. Der Regen hat sich verzogen, der Himmel ist blau und wolkenlos. Dennis Birnstock kann sich am Wetterumschwung vermutlich aber nur wenig freuen. Er ist an diesem Vormittag in seinem Wahlkreisbüro in Nürtingen – und räumt aus. Die Zeit des 35-Jährigen als Landtagsabgeordneter endet am 30. April nach nur fünf Jahren. „Bis dahin muss alles abgegeben sein“, sagt er.