Nach der Landtagswahl: Es wird höchste Zeit für Sondierungen

1 Die Grünen haben die CD Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Wochen nach der Wahl wollen die Noch-Koalitionäre ausloten, ob sie regieren können. Ernsthaft? Das ist zu lang, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.











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Rückblickend wirkt es wie ein gut orchestriertes Machtspiel, das sich in der Landespolitik seit dem 8. März abspielt: erst das vorschnelle Eingeständnis einer Niederlage des CDU-Spitzenkandidaten am Wahlabend, dann die darauf folgende Empörung über die Grünen und die Maximalforderungen von einer geteilten Amtszeit oder einer Übernahme des CDU-Programms. Jetzt kommt das, was gewissermaßen kommen musste: Die Grünen haben zu Sondierungen eingeladen, und es ist mangels Alternativen kaum davon auszugehen, dass die CDU-Gremien das Angebot ausschlagen werden. Koalitionsverhandlungen sind die Gespräche, die nächste Woche beginnen könnten, aber nicht. Und angesichts der Lage der Welt fragt man sich: Wie lange dauert das noch?