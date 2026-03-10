Der Ton zwischen CDU und Grünen ist rau nach der Landtagswahl. Für die Vize-Generalsekretärin Christina Stumpp wurde im Wahlkampf eine rote Linie überschritten.
Nach dem knappen Wahlsieg der Grünen sind die Fronten zwischen den Noch-Koalitionspartnern verhärtet wie lange nicht. „Die Grünen müssen erkennen, dass eine rote Linie überschritten wurde“, sagte die Bundes-Vize-Generalsekretärin Christina Stumpp unserer Zeitung. Nach dem das „Rehaugen-Video“ in sozialen Medien für Furore gesorgt hatte, spricht die CDU nach wie vor von einer „Schmutzkampagne“, die sich auch gegen die Familie des Spitzenkandidaten Manuel Hagel gewendet habe. Stumpp sprach von amerikanischen Wahlkampfmethoden. „Mit dem Abgang von Winfried Kretschmann ist der Anstand verloren gegangen bei den Grünen.“