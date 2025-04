Nach der Kreuzfahrt-Spezialwoche: Das perfekte Dinner: Sender verrät Details zu neuen Specials

Von Köln nach Chemnitz Jan Böhmermann reist mit E-Scooter durch Deutschland

Von Köln nach Chemnitz will Satiriker Jan Böhmermann schon in wenigen Tagen mit dem E-Scooter fahren. "Ich will am eigenen Leib erfahren, worüber ich sonst nur vom Schreibtisch aus rede: Deutschland", erklärt der Moderator.